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Mourinho'nun ilk maçında Tottenham 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de hafta içinde Jose Mouriho'nun teknik direktör olarak göreve başladığı Tottenham, deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.

23.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:06Mourinho'nun ilk maçında Tottenham 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig'de hafta içinde Jose Mouriho'nun teknik direktör olarak göreve başladığı , deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 13. hafta açılış maçında Tottenham, West Ham United'ın konuğu oldu.
Kuzey Londra derbisinde konuk ekip, Heung-Min Son'un 36, Lucas Moura'nın 43 ve Harry Kane'nin 49. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.
West Ham United, 73. dakikada Michail Antonio ve 90 .dakikada Angelo Ogbonna ile goller bulsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Jose Mourinho ilk maçında galibiyete ulaşırken, Tottenham ligde 12 hafta sonra deplasmanda kazandı.

West Ham United, Jose Mourinho, Tottenham, Spor

Kaynak: AA

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