Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi

Tottenham'ın, Olympiakos'u 4-2 mağlup ettiği maçta, topu oyun alanına hızlı sokarak Kane'nin gol atmasını sağlayan top toplayıcı çocuk, maça damga vuran isim oldu. 15 yaşındaki top toplayıcı Callum Hynes'in bu hareketi sonrası, Mourinho top toplayıcı çocuğun yanına giderek çocuğu tebrik etti.

"ORTADAN KAYBOLDU"

Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda genç çocuktan övgüyle bahseden Jose Mourinho, "Kutlama için onu soyunma odasına davet ettim ama ortadan kayboldu" dedi.

"MATEMATİK SINAVIM VARDI"

"Her şey gerçek dışıydı. Jose bunu yapmak zorunda değildi ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir şey yaptı. Matematik sınavım olduğu için soyunma odasına gidemedim. Eve dönerken yol boyunca ders çalıştım."