Haberler » Spor » Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi - Spor

Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi

Tottenham-Olympiakos maçına damga vuran top toplayıcı çocuk, Mourinho'nun çağırdığı soyunma odasına neden gidemediğini açıkladı.

29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:00

'ın, 'u 4-2 mağlup ettiği maçta, topu oyun alanına hızlı sokarak Kane'nin gol atmasını sağlayan top toplayıcı çocuk, maça damga vuran isim oldu. 15 yaşındaki top toplayıcı Callum Hynes'in bu hareketi sonrası, Mourinho top toplayıcı çocuğun yanına giderek çocuğu tebrik etti.

"ORTADAN KAYBOLDU"

Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda genç çocuktan övgüyle bahseden Jose Mourinho, "Kutlama için onu soyunma odasına davet ettim ama ortadan kayboldu" dedi.

"MATEMATİK SINAVIM VARDI"

"Her şey gerçek dışıydı. Jose bunu yapmak zorunda değildi ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir şey yaptı. Matematik sınavım olduğu için soyunma odasına gidemedim. Eve dönerken yol boyunca ders çalıştım."

Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi

Jose Mourinho, Olympiakos, Tottenham, Spor


HABER YORUMLARI (3)
AMARAL:Eğitim sistemi arkadaş eğitim sistemi bizim gibi değil adamlar TAM TEŞEKÜLLÜ SİSTEMLERİ VAR adamlar hafta içi 3 gün lise 4 gün staj iş yapıyorlar Bunuda okul sağlıyor yani çocukken hem işi öğreniyorlar gemde teoriyi öğreniyorlar sisteme bak be
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YORUMCU:hadi lan oradan maça en az 3 saat erken geleceksin, 2 saate yakın maç sürecek, eve dönüş süren 2 saat olacak. yarın sınavı varmış ta josenin yanına gidememiş 5 dakikalığına, geç bu işleri
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SERKAN:Bizimkiler okulu bırakırdı. :D
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:33 Servet Yardımcı: Fransızlar, Türkiye ile eşleşmiyelim diyorlar
15:32 Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası
15:31 EURO 2020 finallerinde kura heyecanı
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Arkada Cup'ta milli tenisçi Atakan Karahan şampiyon
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
15:04 Manisa'da Barbaros Mahallesi Spor Kulübü kuruldu
14:48 Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu
14:25 Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
13:30 Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 15:34:15