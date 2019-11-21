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Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak

Primier Lig ekibi Tottenham ile anlaşan dünyaca ünlü çalıştırıcı Mourinho, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon pound kazanacak. Mourinho bu kazancı ile Guardiola'nın ardından en çok kazanan ikinci Teknik Direktör oldu.

21.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:53

Premier Lig'de sezona çok kötü bir giriş yapan ve teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran , geçen yıl aralık ayında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jose Mourinho ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

EN ÇOK KAZANAN 2. İSİM OLDU

Londra kulübünden yılda 15 milyon pound (110 milyon TL) alacak olan Mourinho böylece, Manchester City'den yılda 20 milyon pound kazanan Pep Guardiola'dan sonra dünyanın en çok kazanan ikinci teknik direktörü olacak. Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Daha önce Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun yeni adresi Premier Lig ekibi Tottenham oldu.

Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak

Jose Mourinho, Tottenham, Spor


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