Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak

Premier Lig'de sezona çok kötü bir giriş yapan ve teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, geçen yıl aralık ayında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jose Mourinho ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

EN ÇOK KAZANAN 2. İSİM OLDU

Londra kulübünden yılda 15 milyon pound (110 milyon TL) alacak olan Mourinho böylece, Manchester City'den yılda 20 milyon pound kazanan Pep Guardiola'dan sonra dünyanın en çok kazanan ikinci teknik direktörü olacak. Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Daha önce Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun yeni adresi Premier Lig ekibi Tottenham oldu.