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Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı

- Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı Antrenman yaptılar, sosyal mesafeye uymadılar İngiliz ekibi Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

08.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:15
- Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı
Antrenman yaptılar, sosyal mesafeye uymadılar
İSTANBUL - İngiliz ekibi Tottenham 'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.
Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti.
Başka bir videoda ise diğer bir Tottenham'lı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü. Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jose Mourinho, Tottenham, Spor
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