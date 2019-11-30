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Mourinho: Wenger, türünün son örneğiydi

Tottenham'ın başarılı antrenörü Mourinho, teknik direktörlerin uzun yıllar tek bir takımı çalıştırmasının geçmişte kaldığını söyledi.

30.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:06

'da Mauricio Pochettino'dan boşalan koltuğa oturan Jose Mourinho, son günlerde Premier Lig'de görevden alınan teknik adamlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho, günümüzde teknik direktörlerin görevde kalabilmelerinin çok zorlaştığına değinerek, "20 yıl bir kulübü çalıştırmak mı? Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Modern yaşam, yeni teknolojiler ve sosyal medya derken artık her şeyin bir etki yarattığını düşünüyorum. İnsanların zihniyeti dahi değişti. İlişkiler daha hızlı bitiyor, çok çabuk yoruluyoruz, birçok şey değişiyor" şeklinde konuştu.

"WENGER TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİYDİ"

Modern yaşamın futbolu da etkilediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti;

"Sadece futbol değil; bu saydıklarım dünyayı ve bakış açılarını değiştiriyor. Bence Arsene Wenger tek bir takımla özdeşleşen hocaların son örneğiydi. Bu bizim için kötü bir şey."

Mourinho: Wenger, türünün son örneğiydi

Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Tottenham, Spor


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