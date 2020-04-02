Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, gelecek sezon kadrosunda Mehmet Zeki Çelik'i görmek istiyor. Jose Mourinho, Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile görüşerek Zeki'nin transferini bitirmeye çalışacak.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32

Premier Lig ekibi Tottenham'ın tecrübeli teknik adamı Jose Mourinho, lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrübeli ismin transfer listesinde sağ bek pozisyonu için Mehmet Zeki Çelik bulunuyor.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlem altına alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldı.

MOURINHO, CAMPOS İLE GÖRÜŞECEK

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren Londra ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

Fransa Lig 1'de 23 maça çıkan milli oyuncu, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, A Milli Takım'ın da değişilmezlerinden birisi oldu.

Mourinho, Zeki Çelik’i Tottenham’a transfer etmek istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Zeki Çelik, Jose Mourinho, Mehmet Zeki, Zeki Çelik, Spor

Haberin Videosu :

Portekizli teknik adam Mourinho, Zeki'yi istiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş’tan dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş'tan dev destek
Korona nedeniyle, Avrupa’da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu Spor
Korona nedeniyle, Avrupa'da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu
Neymar’ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
G.Saray’dan ayrılmayı planlayan Falcao’nun yardımı gönülleri fethetti Spor
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak Spor
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak
Karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber’in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber

Son Dakika Spor Haberleri

16:32: Miralem Pjanic'in Juventus Formasıyla En İyi Anları - Spor 16:32: Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor - Spor 16:30: Boks milli takım antrenörünün son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 16:30: Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber - Spor 16:18: TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor 16:02: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek - Spor 15:49: Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi - Spor 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:15: Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor - Spor 15:12: Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu - Spor 14:52: Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak - Spor 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler