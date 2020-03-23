Moussa Sissoko Tedavi ve Korona Virüsü Hakkında Konuştu
Tottenham Hotspur'un Fransız orta sahası Moussa Sissoko, korona virüsü salgını dolayısıyıal liglere ara verilmesini fırsat bilerek sakatlık sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Liglerinde yeniden oynanabileceği zaman hazır olmak için çalışmalarına devam Sissoko, korona virüsünün ciddi bir hastalık olduğunu ve herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.
23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:00
Tottenham Hotspur'un Fransız orta sahası Moussa Sissoko, korona virüsü salgını dolayısıyıal liglere ara verilmesini fırsat bilerek sakatlık sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Liglerinde yeniden oynanabileceği zaman hazır olmak için çalışmalarına devam Sissoko, korona virüsünün ciddi bir hastalık olduğunu ve herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Tottenham Hotspur, Moussa Sissoko, Spor