Haberler » Güncel » Moussa Sow'un şampiyonluk favorisi Fenerbahçe - Haber

Moussa Sow'un şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Senegalli futbolcu Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği Fenerbahçe olduğunu söyledi.

09.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:37
Senegalli futbolcu Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği olduğunu söyledi.
Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında oynayan Sow, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Gaziantep FK ile olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşmadığını hatırlatan Sow, futbol oynamaya devam etmek istediğini, bu sebeple bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü bildirdi. Transfer olmak için ocak ayını beklediğini belirten 33 yaşındaki forvet, bir kulüp ismi vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.
Eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumunu değerlendiren Sow, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Özellikle orta saha ve hücum hattı için tecrübeli ve iyi oyuncular transfer ettiler." diye konuştu.
Şampiyonluk için Fenerbahçe'yi favori gördüğünü vurgulayan Sow, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar." şeklinde görüşlerini aktardı.
Sarı-lacivertli takımın forvet oyuncusu Vedat Muric'in performansını da değerlendiren Sow, "Fenerbahçe'de uzun zamandır golcü sıkıntısı vardı. Vedat Muric'i çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor." ifadelerini kullandı.
Moussa Sow'un şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Moussa Sow, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:33 Nasrettin hoca Nazilli'de kandil kutladı
13:38 Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı
13:38 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
13:32 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizioğlu Açıklaması
13:37 400'e yakın üretici zeytin ve sütün kalitesini artırmak için bilgilendirildi
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:38:54