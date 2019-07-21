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Moustapha Fall, Türk Telekom'da

Türk Telekom, Lokomotif Kuban'da forma giyen Moustapha Fall'u kadrosuna kattı.

21.07.2019 18:10 Moustapha Fall, Türk Telekom
Türk Telekom, Lokomotif Kuban'da forma giyen Moustapha Fall'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2,18 metre boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız basketbolcu, kariyerinde daha önce Poitiers 86, Monaco, Antibes Sharks, Elan Chalon ve Lokomotiv Kuban formalarını giydi.
Tj Campbell'ın sözleşmesi uzatıldı
Ankara temsilcisi, oyun kurucu basketbolcusu Tj Campbell'ın sözleşmesini de uzattı.
Açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar yeniden anlaşıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Lokomotiv Kuban, Türk Telekom, Elan Chalon, Spor

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