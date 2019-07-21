Moustapha Fall, Türk Telekom'da

Türk Telekom, Lokomotif Kuban'da forma giyen Moustapha Fall'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2,18 metre boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransız basketbolcu, kariyerinde daha önce Poitiers 86, Monaco, Antibes Sharks, Elan Chalon ve Lokomotiv Kuban formalarını giydi.

Tj Campbell'ın sözleşmesi uzatıldı

Ankara temsilcisi, oyun kurucu basketbolcusu Tj Campbell'ın sözleşmesini de uzattı.

Açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar yeniden anlaşıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA