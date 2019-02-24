Mozaik aşkı sergi açtırdı

Primemall AVM'de YATSAN'da serge açan Kav çifti, bir mağaza içinde sergi açarak bir ilke de imza attılar. Yıllar önce Büyükşehir Belediyesi tarafından mozaik kursuna başlayan Serfar Kav, ustalaştı ve kendisine ait atölye kurdu. Orada mozaik ustaları da yetiştiren Kav, yılardı yaptığı mozaik ve resimlerden oluşan sergi açtı. Yaklaşık 50 eserin sergilendiği sergiye yoğun ilgi vardı. Daha önce de Türkiye'nin değişik yerlerine giderek sergiler açtığını belirten Kav, "Bu serginin diğerlerinden farkı, ilk defa bir mağazada açılmış olması. Özel sektörün bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklere destek olması açısından da önemli bir gelişme. Sadece Devlet ve belediyelerimizden beklememen lazım" dedi.

Serdar Kav, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte kendisini mozik ve sergiye adadığını belirterek, "Günümüzün neredeyse tamamı atölyemizde mozikler içerisinde geçiyor. Düzenlediğimiz kurslarla mozaik ustaları yetiştiriyoruz. Amacımız kendi gelenek ve göreneklerimizi bu türçalışmalarda yaşatmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler