15.06.2019 10:56
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Mozaik bekçisi Hatun Ana hayatını kaybetti

Mozaik bekçisi Hatun Ana hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde yıllarca merhum eşi ile birlikte evlerinin bahçesinde buldukları mozaiklerin koruyuculuğunu üstlenen Hatun Ana olarak bilinen 80 yaşındaki Hatun Dilci hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde yıllarca merhum eşi ile birlikte evlerinin bahçesinde buldukları mozaiklerin koruyuculuğunu üstlenen Hatun Ana olarak bilinen 80 yaşındaki Hatun Dilci hayatını kaybetti.

Yıllar önce evlerinin bahçesinde yapmış oldukları kazı sırasında tarihi Anavarza mozaiklerini bulan ve dönemin yetkililerince bu bölgede koruyucu olarak atanan Hatun Dilci ve merhum eşi tarihi Anavarza Antik Kentinde koruyuculuk görevinin yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere de bölgenin tarihi hakkında bilgi veriyordu.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hatun Dilci geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Hatun Dilci'nin cenazesi Anavarza Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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