Mozambik Hükümetinden Yardım Çağrısı AKUT Destek için Mozambik'e Gidiyor

14 Mart'ta ulaştığı Beira liman kentine 500.000'den fazla insana ve çevresine yıkım getirdi ve 11 Mart'tan beri toplamda 843.000 kişi etkilendi. 20 Mart 2019 tarihinde, Mozambik Hükümeti ulusal acil durum ilan etti.

AKUT Acil Durum Yönetimi, birimler ve ekipler olarak tüm gelişmeleri yakinen takip etti. Mozambik Hükümeti, INSARAG nezdinde sel operasyonları deneyimi bulunan ekipler icin uluslararası yardım çağrısı talebinde bulundu. AKUT Yönetim Kurulu, Acil Durum Yönetimi operasyona katılma kararı aldı ve gelişmeleri izlemeye devam etti.

Bu süreç içerisinde 7 ayrı ekipten 19 AKUT gönüllümüzle AFAD ile birlikte operasyona çıkmak üzere gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Transfer ve nakliye için hava aracı tahsisi tamamlanmış dururumda.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kuşadası, Marmaris ekipleri ile hazırlıklarını tamamlayan AKUT bugün 22 Mart tarihinde Ankara üzerinden AFAD ekipleri ile birlikte Mozambik'e gidecek.

Önümüzdeki günlerde sel suyu seviyesinin yaklaşık 8 metre artması bekleniyor ve 350,000 kişinin hayatı risk altına gireceği tahmin ediliyor. Zimbabwe'deki Marowanyati Barajı da kapasitesine yaklaşıyor ve bu barajın kapaklarının açılmak zorunda kalması durumunda bu durumun Mozambik'e potansiyel yansımaları araştırılıyor.

Selin en etkili olduğu, 200,000 nüfuslu Buzi kentinin yaklaşık 50 kilometre çapındaki bir alanının sular altında olduğu havadan tespit edildi. Buzi ve Pungwe nehirlerinin taşması selin etkilerini ciddi bir biçimde artırıyor. Mozambik devletinin önceliği, sel sularından dolayı mahsur kalan ve kaybolan kişilerin aranması ve kurtarılması.

Şiddetli yağış ve sel felaketlerinde şu ana kadar 222 kişi hayatını kaybetti ve 111 kişi yaralandı. Son durumda yaklaşık 15.000 kişi çatılarda kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: Bültenler