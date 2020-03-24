Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu

Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.O Pais gazetesinin haberine göre, Malavi'den ülkeye giriş yapan ve Tete bölgesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 64'ü ölü 78 kaçak göçmen bulundu.Olayla ilgili soruşturma açılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.Etiyopya vatandaşı olduğu belirtilen göçmenlerin havasızlıktan öldüğü tahmin ediliyor.Öte yandan, hayatta kalmayı başaran 14 kişiye Kovid-19 testi yapılacağı aktarıldı.Mozambik, kuzey ülkelerinden Güney Afrika'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geçiş noktasında bulunuyor.

Kaynak: AA