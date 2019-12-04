Haberler » Güncel » Mozambik'te kaçak avcılara 16 yıl hapis - Haber

Mozambik'te kaçak avcılara 16 yıl hapis

Mozambik'te bir mahkeme, ülkenin kuzeyindeki Gorongosa Ulusal Parkı'nda izinsiz avlanan 11 kişiye 16'şar yıl hapis cezası verdi.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58Mozambik'te kaçak avcılara 16 yıl hapis
'te bir mahkeme, ülkenin kuzeyindeki Gorongosa Ulusal Parkı'nda izinsiz avlanan 11 kişiye 16'şar yıl hapis cezası verdi.
BBC'nin haberine göre, davayı gören Hakim Martinho Cheguere, cezanın başkalarının yasak bölgelerde avlanmasının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.
Savunma avukatı Tania Joaquim ise müvekkillerine verilen cezanın çok ağır olduğunu ve temyize gideceklerini açıkladı.
Genellikle fillerin hedef alındığı Gorongosa Ulusal Park'ında çok sayıda aslan ve gergedan bulunuyor.
Kaçak avlanmanın, ülkede iç savaşın son bulduğu 1992'den sonra düşüşe geçtiği belirtiliyor.

Mozambik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56 'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Antalya bisikletçilerden 'yol' eylemi - Haber
16:56 Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Kastamonu tır'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi - Haber
16:56 Belediye Başkan Vekili Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:04:29