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Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı

Mozambik'te, gemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kaçmaya çalışırken 1,5 ton eroini ateşe veren 12 İran vatandaşı gözaltına alındı.

17.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:26Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı
'te, gemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kaçmaya çalışırken 1,5 ton eroini ateşe veren 12 İran vatandaşı gözaltına alındı.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik Donanması ve Kriminal Soruşturma Servisi (SERNIC), hafta sonu kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde kıyıdan 50 kilometre uzaklıkta bir kaçakcı gemisine operasyon düzenledi.
Yakalanacaklarını anlayan 15 İranlı, gemiden atlamadan önce 1,5 ton eroini ateşe verdi. Denize atlayanlardan 3'ü ölürken 12'si sağ olarak yakalandı.
Operasyona ilişkin paylaşılan fotoğraflarda geminin ateşe verildiği görüldü.

Mozambik, Güncel

Kaynak: AA

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