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Mozart'ın çocukluğuna ait portre 4 milyon euroya satıldı

Fransa'da yapılan açık artırmada, Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk dönemine ait portresi 4 milyon euroya satıldı.

28.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:00Mozart'ın çocukluğuna ait portre 4 milyon euroya satıldı

'da yapılan açık artırmada, Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk dönemine ait portresi 4 milyon euroya satıldı.

Dünyaca ünlü müzisyen Mozart'ın 1770 yılında 13 yaşındayken yapılan ve temasını 'da verdiği konserin oluşturduğu portre, Fransa'nın başkenti Paris'te, İngiliz merkezli Christie's müzayede evinde açık arttırma ile satışa sunuldu. İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizilen portre, 4 milyon euroya (25,4 milyon Türk lirası) alıcı buldu. Üzerinde kırmızı ceket ve piyanonun başında resmedilen Mozart'ın portresini satın alan kişi hakkında herhangi bilgi paylaşılmadı.



Wolfgang Amadeus Mozart, İtalya, Fransa, Mozart, Dünya

Kaynak: DHA

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