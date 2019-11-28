Haberler » Güncel » Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı - Haber

Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

28.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:18Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı
Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portesi 'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.
BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de 'da verdiği konser olduğu belirtildi.
Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.
Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.
Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.
Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

Wolfgang Amadeus Mozart, İtalya, Fransa, Mozart, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:42 Şentop: "Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadelesini kararlıkla sürdürecektir"
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
20:40 TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım
20:40 Muğla'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
20:34 İstanbul'da su zammı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:27 Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı
16:42 Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
07:38 AK Partili İBB üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Büyükşehire ait taşınmazlar ilçe belediyelerine devredildi
28.11.2019 20:45:24