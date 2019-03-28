28 Mart Süper Loto Çekilişi Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? (MPİ Süper Loto Çekilişi Canlı İzle)

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 28 Mart Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı ise 4 milyon 293 bin 536 lira. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 6 milyon lirayı aşması bekleniyor. Bu akşam oynanacak Süper Loto çekilişinde şansınızı denemek isterseniz sizler için en çok çıkan sayıları haberimizde derledik. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman belli olacak? Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

28 Mart Perşembe Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. 597. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Haftanın kazandıran numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

28 Mart Süper Loto Çekilişi İzle

28 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

597. haftanın numaraları çekildikten sonra 28 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını anında kontrol edebilir ve öğrenebilirsiniz.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 596. hafta kazandıran numaraları: 7, 19, 47, 49, 52, 53

21 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti. Haftaya yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin 6,5 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto çekilişinde toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Peki Süper Loto'da hangi sayılar daha çok çıkıyor?

Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılarda 324 kez ile 13 ve 35 sayıları başı çekiyor. Bu sayıları 35 sayısı 316 kez çıkarak takip ediyor. 1 sayısı 292 kez, 45 sayısı 288 kez çıkarken 17 ve 4 sayıları 284 kez çekilişlerde çıkmış. 47 sayısı 280 kez çıkarken 20 sayısı 276 kez ile onun ardından geliyor. 33, 43, 23 ve 22 sayıları ise 272 kez çıkmış. Diğer sayıların dağılımı ise şöyle:

36 - 268 kez, 49 - 264 kez, 40 - 264 kez, 19 - 264 kez, 29 - 264 kez, 18 - 264 kez, 5 - 256 kez, 46 - 256 kez, 14 - 252 kez, 54 - 252 kez, 50 - 248 kez, 12 - 248 kez, 41 - 248 kez, 39 - 248 kez, 2 - 244 kez, 31 - 244 kez ve 10 - 244 kez