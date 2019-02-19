Ms Hastalarının Akülü Sandalye Sevinci

Kütahya
'da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, yıllardır evlerinden çıkamayan yürüme engelli iki kadına teslim edildi. Türkiye Sakatlar Derneği
Kütahya Şubesine ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından yapılan bağışla alınan akülü iki tekerlekli sandalye, multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ayşe Türk
ve Hülya Ceylan'a verildi.
Derneğin Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki bütün engelli gruplarının sorunlarıyla ilgilenmeye gayret ettiklerini söyledi.
Akülü tekerlekli sandalyeleri, Gediz
ilçesinden Hülya Ceylan ve Kütahya merkez Sofu Mahallesi'nden Ayşe Türk'e teslim ettiklerini belirten Yakar, "Allah, bağışta bulunan hayırseverimizden razı olsun. Sandalyelerin de engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Engellerinden dolayı yürüyemeyen kardeşlerimiz inşallah bu sayede dışarı çıkabilecek." dedi.
Yakar, aynı durumda olanların kendilerine müracaat etmeleri halinde onlara da yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi.
"Bu duygunun tarifi yok"
Ayşe Türk ise hastalığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamadığını dile getirdi.
Bu akülü sandalye sayesinde artık dışarıda gezebileceğini söyleyen Türk, "Bu duygunun tarifi yok, çok çok mutluyum. Allah, bu imkanı bize sağlayan herkesten razı olsun." diye konuştu.
Yaklaşık 18 yıldır yürüyemediğini aktaran Ceylan da bağışta bulunan hayırsevere teşekkür etti.
Ayşe Türk,Kütahya
Kaynak: AA