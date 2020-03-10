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MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 5 yıl önce, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multiple Sclerosis (MS) hastalığına yakalanan Abdullah Berber (21), yazdığı kitaplarla yaşama tutunuyor.

10.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:25
MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 5 yıl önce, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multiple Sclerosis (MS) hastalığına yakalanan Abdullah Berber (21), yazdığı kitaplarla yaşama tutunuyor. Bugüne kadar kendi hastalığını konu alan 4 roman yazan Berber, şimdi de çıkaracağı şiir kitabı üzerinde çalışıyor.

?Sarıgöl'ün Afşar Mahallesi'nde oturan ve 5 yıl önce Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken rahatsızlanan Abdullah Berber'e ailesi tarafından götürüldüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde MS hastalığı teşhisi konuldu. Her ay bir kez gittiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Berber, hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çekiyor. Bastonla yürüyebilen Berber, hastalanmasından sonra yazmaya başladığı kitaplarıyla yaşama tutunuyor. İlk olarak kendi hastalığını ve yaşamını konu alan 'Gülümse' isimli kitabını yazan Berber, 250 adet kitabı bir yayın evinde bastırdı. İlk kitabın ilgi görmesinin ardından Berber, ardından 250 adet bastırdığı 'Aybüke', 500 adet bastırdığı 'Hayata Dair Her şey' ve 'Reform' isimli üç kitap daha çıkardı. Berber, sokak sokak gezip, halkın kalabalık olduğu yerlerde kitaplarını 20 TL'ye kendisi satıyor.

Yazdığı kitaplarla hayata tutunduğunu belirten Berber, "Kitaplardan elde ettiğim gelirle tedavi masraflarımın karşılanmasında aileme destek oluyorum. Yazdığım 70 kadar şiirim var. Önümüzdeki günlerde bir de şiir kitabımı çıkarmayı düşünüyorum. Kitabımı bastırıp, satmak bana huzur veriyor" dedi.

Kendi gibi hasta olan kişilerde moralin çok önemli olduğunu hatırlatan Berber, "Mutlaka bir şeylerle uğraşın. Yaşam savaşını bırakmayın. Kitap yazarak yaşama sevincini yakaladım. Böyle huzur buluyorum" dedi.

Berber, kız kardeşinin de kendisi gibi MS hastası olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sarıgöl, İzmir, Güncel
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