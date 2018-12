Ms Hastası Kadının Annelik Sevinci

04 Aralık 2018 Salı 11:18



EFSUN YILMAZ - İzmir'de, ilaçsız tüp bebek yöntemiyle ikiz dünyaya getiren MS hastası Derya Akagündüz, 8 yıl sonra annelik duygusunu yaşadı.Manisa'da yaşayan Derya Akagündüz (30), 17 yaşındayken nörolojik bir hastalık olan MS nedeniyle atak geçirmeye başladı, 2012 yılında hastalığın teşhis edilmesinin ardından ilaç kullanmaya başladı.Tamer Akagündüz ile evliliğinden bebek sahibi olmak isteyen genç kadın, bilateral tüp bebek tıkanıklığı nedeniyle normal yollardan bebek sahibi olamayacağını öğrendi.MS atakları nedeniyle zaman zaman sağ kol ve bacağını kullanamayan Derya Akagündüz, bebek sahibi olmak için aşılama yöntemini denedi ancak kullanılan hormon ilaçları atakları sıklaştırdı, geçici görme kaybına da neden oldu.Derya Akagündüz'ün nöroloji doktorları, sık sık tekrarlayan MS ataklarını tetikleyen ilaçların kullanımı nedeniyle klasik tüp bebek uygulamasını da yasakladı.Son çare olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülekli'ye başvuran çifte tüp bebek uygulamasına alternatif olarak geliştirilen ve anne adayına ilaç vermeden yumurtaların dışarıda olgunlaştırılmasını sağlayan IVM yöntemi (In Vitro Maturasyon) uygulandı.Klasik tüp bebek yöntemlerine göre şansı çok daha düşük olan IVM tedavisinden ikiz gebelik elde edildi.Yıllarca annelik özlemi çeken Derya Akagündüz, 37 haftalık gebeliğinin ardından, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki Deniz ve 2 kilo 600 gram ağırlığındaki Beren'i kucağına aldı.DEÜ doktorları da Deniz ve Beren'in tedavi sürecini de dünya tıp literatüründe yer almak üzere bilimsel yayın haline getirmek üzere çalışmalara başladı.Aile için mutlu sonAnne Derya Akagündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk sahibi olmayı çok istediğini, bu nedenle denemediği yöntem kalmadığını ifade etti.Sağlığının bozulduğunu anlatan Akagündüz, "Tüplerim tıkalıydı, ilaçlar da MS atağı geçirmeme neden oluyordu, hastalığım ilerliyordu. Her yere gitmiştim ama olmayacağını söylemişlerdi. Şimdi kızlarıma bakınca çok şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Bir mucizeymiş, rüyaymış gibi, benim değilmiş gibi..." dedi.Anne Akagündüz, tüm hayallerini bundan sonra kızları için iyi bir geleceğin süslediğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Onları dünyaya getirmek bizler için çok büyük bir şey. Bundan sonra çocuklarım için varım. Artık onlar için hayal kuracağım. Çocuk sahibi olamayan çiftler mücadele etmeyi bırakmasınlar."Baba Tamer Akagündüz, Deniz ve Beren'in babası olduğu için heyecandan titrediğini, bir dakika bile kızlarının yanından ayrılmak istemediğini söyledi.Diğer embriyolar bekliyorProf. Dr. Bülent Gülekli de ilaçlı tüp bebek tedavisinde yumurta sayısını artırmak için kadınların yumurtalıklarına birtakım ilaçlar verildiğini, bunun da yumurtalıkların aşırı uyarılmasına neden olduğunu ve bazı durumlarda hayati tehlikeye neden olabilecek sorunlara yol açtığını aktardı.İlaçsız tüp bebek yönteminin şansının daha düşük olduğunu, her hastaya uygulanamadığını vurgulayan Bülent Gülekli, yöntemin birkaç ultrason takibi sonucundan ibaret olduğunu dile getirdi.Gülekli, Kanada'daki McGill Üniversitesinde yöntemi öğrendikten sonra Türkiye'de uygulamaya başladığını, bugün DEÜ'nün de ilaçsız tüp bebek konusunda hizmet veren tek kamu kuruluşu olduğunu dile getirdi.Yöntemle daha önce DEÜ'de sadece bir gebelik elde edildiği bilgisini veren Gülekli, şunları kaydetti:"Derya Hanım'ın 2 tüpü de tıkalı. MS hastalığı olup ilaçsız tüp bebek ile doğurttuğumuz ikinci hastamız. İlaç kullanarak yapılan tüp bebek tedavisi bu hastaların MS atağı geçirme olasılığını literatüre göre 9 kata kadar artırabiliyor. O nedenle Derya Hanım gibi hastalarda ilaçsız yöntem bugün için en uygunu olarak görülüyor. İlaçsız tüp bebek olarak bilinen yöntemde yumurtalar vücut dışına alınarak laboratuvar ortamında olgunlaştırılıyor. Bu olgunlaşmış yumurta içine babadan alınan sperm enjekte edilip elde edilen embriyolar rahme transfer ediliyor. Takdir edersiniz ki dünyada bu vakalar çok ender. Bizim bildiğimiz, Beren ve Deniz bu yöntemle MS hastası bir anneden doğan dünyanın ilk ikizleri."Embriyolog Müge Sezer ve Seda Güngör ile ekibin desteğine teşekkür eden Gülekli, "İlaçsız tüp bebek tedavisini konfeksiyon değil, kişiye özgü elbise dikimi gibi düşünün. Bu hastalara özel tedavi uygulanıyor ve o sayede gebe kalabiliyorlar." diye konuştu.Prof. Dr. Bülent Gülekli, MS hastası bir kadının ilaçsız tüp bebek yöntemiyle doğan ikizlerine ilişkin bilimsel yayın hazırlayacaklarını ve tıp literatürüne sunacaklarını da sözlerine ekledi.