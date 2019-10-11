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Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

11.10.2019 02:26Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Haber: ANKARA,



Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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