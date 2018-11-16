Msb: 1 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 17:21



16 Kasım 2018 Cuma 17:21

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesindeki operasyonda meydana gelen silah kazasında bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda meydana gelen bir silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.(İHA)