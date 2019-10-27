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MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

27.10.2019 10:30MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı içerisinde bulunan Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), havan ve Doçka ile gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda 1 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı buna karşılık olarak "Meşru Müdafaa" hakkı çerçevesinde gerekli karşılıkların verilerek belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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