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MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van Çaldıran sınırında devreyi görevi yaparken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

18.10.2019 16:24MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van Çaldıran sınırında devreyi görevi yaparken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucunda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.



Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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