Haberler » Güncel » MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını açıkladı.

15.10.2019 13:42MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit,  8 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, "Bölgede hedefler anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" denildi.

ANKARA, -



Münbiç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:19 O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttı
14:19 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:18 Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu
14:18 Bursa meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler
14:13 Mezitli'de Dikİş'in Olsun projesi başladı
14:18 HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADININ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR
14:17 "YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Gaziantep'te
15.10.2019 14:20:56