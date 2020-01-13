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MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay için taziye mesajı yayımladı.

13.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:44MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız, 13 Ocak 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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