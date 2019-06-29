29.06.2019 23:14
Haberler » Güncel » Haber

MSB: "10 numaralı Gözlem Noktasına 3 adet top atışı yapıldı"

MSB: "10 numaralı Gözlem Noktasına 3 adet top atışı yapıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, " Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır. Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir. Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir" - ANKARA
Kaynak: İHA
İdlib , Suriye , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:38 41 düzensiz göçmen yakalandı
00:35 Adıyaman Havalimanı inşaat alanında trafik kazası: 4 yaralı
00:34 Eski damadını öldüren kişiyi tüfekle vurdu
00:32 Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
00:28 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali
00:27 Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu
00:24 Kuşadası'nda silahlı saldırı: 1 yaralı