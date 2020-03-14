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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

14.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:45
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Fırat, YPG, PKK, Güncel

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