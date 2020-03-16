MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
16.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:11
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
Manşet
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