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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

09.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:35
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, Güncel
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