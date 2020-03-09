MSB 13 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
09.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:45
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, (DHA) -
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, (DHA) -
Kaynak: DHA
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