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MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:17
MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel
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