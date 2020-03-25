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MSB: "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan...

MSB: "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.

25.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:44
MSB:
MSB: "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, 3. Sayfa

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