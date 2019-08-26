Haberler» 3. Sayfa» Haber

MSB: "2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.08.2019 10:01 MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Zap bölgesi, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:50   Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
10:44   Hong Kong'da olaylı protesto: 36 gözaltı
10:43   İş yerini kurşunlayan şüpheliler yakalanmamak için boş kovanları topladı
10:40   Tüp yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
10:39   Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
10:32   7 kişilik aile şarampole yuvarlanan ticari araçta sıkıştı
10:29   "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini satmak isterken yakalandılar