MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:33
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
Manşet
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