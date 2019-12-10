MSB: "2 PKK/YPG'li terörist örgütten kaçarak teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.



Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA