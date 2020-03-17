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MSB: "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride...

MSB: "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir.

17.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:52
MSB:
MSB: "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler : bedelli, Politika

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