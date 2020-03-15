MSB: "25 adet EYP imha edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
15.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:55
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Masum, Güncel
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