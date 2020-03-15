MSB: "25 adet EYP imha edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Masum, Güncel
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