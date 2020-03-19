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MSB: 3 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

19.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:19
MSB: 3 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi 'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin 'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Nusaybin, Silopi, PKK, Güncel

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