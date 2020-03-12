MSB: 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, İdlib ile ilgili devam eden 3'üncü gün görüşmelerinin, sona erdiğini açıkladı.
12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, İdlib ile ilgili devam eden 3'üncü gün görüşmelerinin, sona erdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.
Kaynak: DHA
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