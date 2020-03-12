Menü
Haberler ›› Güncel ››MSB: 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi - Güncel

MSB: 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, İdlib ile ilgili devam eden 3'üncü gün görüşmelerinin, sona erdiğini açıkladı.

12.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:34
MSB: 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, İdlib ile ilgili devam eden 3'üncü gün görüşmelerinin, sona erdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.

ANKARA, -


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Son Dakika: İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı Güncel
Son Dakika: İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı