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MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı

MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.

08.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:43
MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.
MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
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MSB, 3’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin gerçekleştirildiğini açıkladı

Kaynak: İHA

Etiketler: İdlib, 3. Sayfa

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MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı
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