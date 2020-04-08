MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı
MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.
08.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:43
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Kaynak: İHA