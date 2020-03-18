MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
18.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, Güncel
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