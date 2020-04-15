MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA