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MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İdlib, Güncel
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