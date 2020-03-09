MSB: "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra...
MSB: "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır.
09.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:18
MSB: "5 Mart 2020 tarihinde Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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