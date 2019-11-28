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MSB: "593 Suriyeli gönüllü şekilde Tel Abyad'daki evine döndü"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine 593 Suriyelinin döndüğünü bildirdi.

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:25MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine 593 Suriyelinin döndüğünü bildirdi.
MSB, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekat bölgesine dönüşlerin sürdüğüne ilişkin paylaşım yaptı. MSB'nin paylaşımında, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" ifadeleri yer aldı.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA

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