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MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 70 ailenin daha Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktığını açıkladı.

21.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:53

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki 'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan topraklarına dönmeye başladı. Bu kapsamda 70 aile daha Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"70 AİLE DAHA TEL ABYAD'A GERİ DÖNÜYOR"

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."

MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı

Telabyad, Cerablus, YPG, Güncel

Kaynak: DHA


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