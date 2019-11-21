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MSB: 70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor.

21.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:37MSB: 70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."



Telabyad, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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